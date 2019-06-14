РИАМО - 14 июн. Три автобусных маршрута изменили в центре Москвы из-за тушения возгорания в здании на улице Пречистенка, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Автобусы №№ м3, 15, 255 временно ходят измененными маршрутами. Будьте внимательны», – отмечается в материале.

По данным МЧС, в 10:10 пятницы поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1.

По указанному адресу произошло возгорание кровли реконструируемого здания на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте работает 12 единиц техники и 41 человек. Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:35 пожар локализован.

Историческое здание горит на Пречистенке в Москве. ВИДЕО>>