РИАМО - 14 июн. Три автобусных маршрута изменили в центре Москвы из-за тушения возгорания в здании на улице Пречистенка, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».
По данным МЧС, в 10:10 пятницы поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1.
По указанному адресу произошло возгорание кровли реконструируемого здания на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
На месте работает 12 единиц техники и 41 человек. Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:35 пожар локализован.
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