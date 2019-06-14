РИАМО - 14 июн. Возгорание кровли реконструируемого здания на улице Пречистенке в столице удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1 поступило в 10:10. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте работает 12 единиц техники и 41 человек личного состава.

«Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:35 пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

На Пречистенке в районе дома 36 проводятся аварийно-спасательные работы, в связи с чем движение транспорта перекрыто.

Водителям рекомендовали выбирать заранее пути объезда и не создавать помех в работе пожарно-спасательной техники.