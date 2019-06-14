РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. В подмосковном Подольске члены местного отделения партии «Единая Россия» в ходе осуществления приема граждан помогли жителям дома на улице Подольских курсантов добиться восстановления газоснабжения после аварии, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 7 по 14 июня прием граждан в общественной приемной Подольского отделения партии «Единая Россия» на улице Комсомольская, дом №46 провели депутаты совета депутатов горокруга Ринат Валитов, Елена Долженко, Олег Паскарь, депутат Мособлдумы Павел Максимович, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», руководитель общественной приемной Евгений Налетов. Всего к депутатам обратились пять человек.

«Жители дома №2 на улице Подольских курсантов подали коллективное обращение об оказании содействия в возобновлении подачи газа в связи с бездействием служб МУЖРП №5 и АО «Мособлгаз». Вопрос решен. АО «Мособлгаз» провело сварочные работы, авария ликвидирована, подача газа возобновлена», – говорится в сообщении.

Также поступило заявление с просьбой благоустроить двор на улице Ульяновых возле дома №17, вопрос находится на рассмотрении. Проконсультировали обманутых дольщиков многоквартирного дома в ЖК «Шепчинки», которые пожаловались на нарушение своих прав, в итоге подготовлен запрос в администрацию горокруга.

Поступило предложение об участии заявителя в решении вопросов по улучшению экологии в городском округе, его пригласили принять участие в очередном тематическом приеме партийного проекта «Чистая страна».

Жители пожаловались на плохое качество уборки мусора в микрорайоне Климовск на улице Молодежная. Комиссия 11 июня проверила, как содержится мусоросборочная площадка. В ходе проверки выяснилось, что мусор вывезен, площадка вокруг контейнеров чисто подметена. Были опрошены жильцы, которые подтвердили, что мусор вывозят регулярно. Ответ с фотоотчетом предоставили заявителю.

Все обратившиеся на прием граждане остались удовлетворены порядком разрешения их вопросов.