РИАМО - 14 июн. Интенсивные ливни с грозами нагрянут в Москву во второй половине дня в пятницу, ветер при этом усилится до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, после ясного солнечного утра в Москве погода резко изменилась. К 10 утра небо затянула плотная облачность и дождь интенсивно забарабанил по столичным улицам.

«Всего за час выпало около 1 миллиметра. Ожидается, что в первой половине дня дождь будет носить локальный характер, а во второй половине дня, с подходом холодного участка фронта, уже начнутся интенсивные ливни, сопровождающиеся кое-где грозами», - говорится в сообщении.

Кроме того, ветер юго-западного направления сменится западным, во второй половине дня его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

«По Подмосковью дожди начались раньше и выпало 3 миллиметра в Клину и 5 миллиметров в Волоколамске», - добавляется в материале.

В пятницу в столице может выпасть до 13 миллиметров осадков, что составляет порядка 17% от месячной нормы. Норма осадков в июне - 75 миллиметров.