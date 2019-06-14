РИАМО - 14 июн. Руководителям предприятий общественного питания Москвы необходимо отказать от эксплуатации летних веранд в связи с ухудшением погодных условий в ближайшие часы, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

В Москве 14 июня ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», – говорится в сообщении.