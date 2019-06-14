РИАМО - 14 июн. С начала 2019 года взрывотехники областной противопожарной-спасательной службы «Мособлпожспас» нашли и обезвредили 114 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Все боеприпасы были вывезены на полигоны и уничтожены с соблюдением предосторожностей, позволяющих избежать негативных последствий для жизни и здоровья жителей», – отметил Пестов.

В основном снаряды находят в весенне-летний период, во время земельных, строительных и дорожных работ. Самые распространенные среди опасных находок – артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны. Взрывотехники, которые извлекают боеприпасы из земли, складывают их в специальный контейнер и вывозят в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

С 1 января по 13 июня специалисты совершили 70 выездов для обезвреживания боеприпасов. Наибольшее количество выездов совершается в муниципальные образования Московской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Москву – преимущественно на западном направлении.

«В случае обнаружения боеприпаса необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру «112». Нельзя трогать и пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное взрывоопасное устройство. Важно до приезда специалистов исключить доступ к опасному предмету людей, особенно детей и подростков», – подчеркнул Пестов.