РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. В реке Пахре в районе Художественной набережной подмосковного Подольска обнаружили труп неизвестной молодой женщины, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На берегу Пахры на Художественной набережной недалеко от парка имени Виктора Талалихина около 20:00 (13 июня – ред.) я видел, как сотрудники специальных служб вместе с медиками спускались к воде и достали окоченевший труп, скорее всего молодой женщины», – сказал свидетель.

По его словам, труп подняли и погрузили в спецмашину. Оперативного комментария в МВД и СК получить не удалось.