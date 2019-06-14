РИАМО - 14 июн. В центре Москвы расширили зону перекрытия автодвижения в связи с тушением возгорания на улице Пречистенке, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

Ранее из-за возгорания в здании на Пречистенке было полностью перекрыто движение на участке от Зубовской площади до Кропоткинского переулка.

«Также нельзя проехать от Зубовской площади до Еропинского переулка и съехать с Садового на улицу Пречистенку», - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в 10:10 пятницы поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1. По указанному адресу произошло возгорание кровли реконструируемого здания на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работает 12 единиц техники и 41 человек.

Историческое здание горит на Пречистенке в Москве. ВИДЕО>>