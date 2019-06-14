РИАМО - 14 июн. Выплату на школьную форму в Подмосковье оформили для 9,5 тысяч детей из многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформлена 9417 детям из многодетных семей на общую сумму более 28,2 миллиона рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.

В Московской области в многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе региона, раз в год.