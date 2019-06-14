РИАМО - 14 июн. В пятницу на территории Московской области ожидаются ливневые дожди, в связи с чем возможно осложнение обстановки на автомобильных дорогах, говорится в сообщении пресс-службы подмосковной Госавтоинспекции.

«В случае ухудшения погодных условий Госавтоинспекция региона рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно при проезде пешеходных переходов и мест массового нахождения людей. Главная задача водителей – быть предельно осторожными и ни в коем случае не продолжать движение во время дождя, если перестали работать стеклоочистители», – отмечается в материале.

Мотоциклистам следует вовсе отказаться от использования двухколесного транспорта на мокрой дороге. Особую внимательность нужно проявлять и пешим участникам дорожного движения. Пешеходы должны помнить, что поднятые воротники, капюшоны и раскрытые зонты значительно ограничивают видимость на дороге.

Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей – цветовая гамма одежды в ненастную погоду должна быть яркой и содержать в себе световозвращающие элементы.

Ранее Главное управление МЧС России по Московской области предупредило жителей региона, что в пятницу с сохранением до утра субботы местами в Подмосковье ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный. В отдельных районах возможен град, при грозе – шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.