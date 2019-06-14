РИАМО - 14 июн. Площадь возгорания кровли реконструируемого здания на улице Пречистенка выросла до 200 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1 поступило 10:10 в пятницу.

«Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте работает 12 единиц техники и 41 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

На улице Пречистенка в районе дома 36 проводятся аварийно-спасательные работы, в связи с чем движение транспорта перекрыто. Водителям рекомендовали выбирать заранее пути объезда и не создавать помех в работе пожарно-спасательной техники.