РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в пятницу проинспектировал ход ремонта Центрального проезда в поселке Калинина, он отметил хорошее качество укладки асфальта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Подрядная организация ООО «РС-1» проводит работы по ремонту дорожного покрытия на Центральном проезде в поселке Калинина. Он завершится в течение нескольких дней, а на следующей неделе здесь нанесут разметку. Асфальт укладывают хорошо, гарантийный срок – три года», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что протяженность дороги составляет 1,23 километра. Общая площадь ремонта – 8,6 тысячи квадратных метров.

Всего в 2019 году в Люберцах планируют отремонтировать 49 дорог, из которых 42 –муниципальные протяженностью свыше 23 километров, семь – региональные протяженностью 6,7 километра. Уже отремонтировали 17 дорог.

Сумма ремонта составит около 168,5 миллиона рублей, из которых 160 миллионов – субсидия правительства Московской области.