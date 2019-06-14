РИАМО - 14 июн. В пятницу на столичных дорогах ожидаются затруднения в связи с дачным трафиком и ожидаемым дождем, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Сложный (в дорожном смысле) день: до завтрашнего утра МЧС предупреждает о сильном дожде, граде и ветре. А еще пятница со всем вытекающим дачным трафиком. Будьте осторожны на дороге и с выбором времени выезда за город - его стоит отложить на попозже сегодня или пораньше завтра», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в пятницу с сохранением до утра 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

В пятницу в столице может выпасть до 13 миллиметров осадков, что составляет порядка 17% от месячной нормы.