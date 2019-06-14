РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 июн. Водитель маршрута №1230К перевозчика «Ранд-Транс» подмосковных Люберец выехал на встречную полосу, чтобы обогнать стоящие в пробке автомобили, сообщила «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

Инцидент произошел 13 июня. Очевидцы событий опубликовали пост с фотографией в соцсети Instagram. На фото видно, как водитель заехал на бордюр.

«Ехала в маршрутке №1230К. Встали в пробку, и водитель, чтобы обогнать автомобили, выехал на встречную полосу», – сказала очевидец.

Она добавила, что водителя даже не остановил бордюр, разделяющий две полосы.

По словам сотрудника «Ранд-Транс», с водителем после появления публикации в сети провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения и нарушения правил дорожного движения.

Ранее Госавтоинспекция Люберец провела рейд, в ходе которого составила восемь административных протоколов на водителей маршрута №1225К «Ранд-Транс».