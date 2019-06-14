РИАМО - 14 июн. Cеть коворкингов SOK арендует свыше 7,1 тысячи квадратных метров площадей в башне «Федерация» на территории делового центра «Москва-Сити», пишет в пятницу газета «Ведомости».

Компания уже приступила к отделочным работам в помещении площадью более 3 тысяч квадратных метров, открытие запланировано на сентябрь. Доступ к оставшейся части SOK получит после переезда нынешнего арендатора в течение двух месяцев.

«Согласно данным CBRE, коворкинг SOK в «Федерации» станет одним из крупнейших гибких офисов в России. Больше только проект от компании Regus в бизнес-центре «Смоленский пассаж»: его площадь – 7213 квадратных метров. Ранее консультанты рассказывали, что WeWork может арендовать 25 тысяч «квадратов» в Neva Towers, но эта сделка пока не закрыта», – отмечается в материале.

«Москва-Сити» – популярное место у операторов коворкингов: здесь расположено 10%, или почти 13 тысяч квадратных метров, всех гибких офисов столицы, а до конца года там появится еще 12 тысяч квадратных метров.

Операторов гибких офисов привлекает развитая инфраструктура делового центра, близость к крупнейшим российским и международным компаниям, а также транспортная доступность.

В «Москва-Сити» самые высокие тарифы в коворкингах: если в среднем по центру Москвы аренда рабочего места стоит 30,8 тысячи рублей в месяц, то здесь подобное помещение обойдется в 36,1 тысячи рублей ежемесячно.