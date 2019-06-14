РИАМО - 14 июн. Из-за возгорания в здании на улице Пречистенка в Москве полностью перекрыто движение на участке от Зубовской площади до Кропоткинского переулка, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«На месте работают оперативные службы. Объезжайте!» – говорится в сообщении.

По данным МЧС, в 10:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1. По указанному адресу произошло возгорание кровли реконструируемого здания. Сведений о пострадавших не поступало. Сейчас на месте проводятся аварийно-спасательные работы.