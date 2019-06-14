РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. В подмосковном Подольске на одном из домов по улице Веллинга появились новые граффити с Екатериной Великой и ее указом о присвоении Подольску статуса города, сообщил «РИАМО в Подольске» автор рисунка Максим Демченко.

«Граффити с изображением Екатерины Великой и ее указа о присвоении Подольску статуса города украшает жилой дом №4 на улице Веллинга. Рисунок появился при содействии молодежного парламента 11 июня ко Дню России в рамках областного конкурса граффити и претендует на победу в двух номинациях: «Культурное наследие Подмосковья» и «Подмосковье в лицах». На его нанесение потребовалось около шести часов», – сказал Демченко.

По его словам, автором эскиза является его брат, Илья Демченко. Мастер адаптировал эскиз для нанесения на стену и немного дополнил его.

Ранее Демченко выполнял граффити ко Дню Победы на Октябрьском проспекте, дом №17 и Орджоникидзе, дом №12 с изображением батальных сцен. Также он сделал роспись корпуса детского лагеря «Мечта», объектов в Москве, Серпухове и других городах области.