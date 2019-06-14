РИАМО - 14 июн. Возгорание кровли реконструируемого здания произошло на улице Пречистенка, на месте работают пожарные расчеты, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1 поступило 10:10 в пятницу.

«Произошло возгорание кровли реконструируемого здания. Подразделения незамедлительно прибыли к месту пожара и приступили к ликвидации горения. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

На улице Пречистенка в районе дома 36 проводятся аварийно-спасательные работы, водителям рекомендовали выбирать заранее пути объезда и не создавать помех пожарно-спасательной технике.