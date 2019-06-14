РИАМО - 14 июн. Русфонд завершил сбор пожертвований для пострадавших и семей погибших в результате майской авиакатастрофы в столичном аэропорту «Шереметьево», всего собрано более 13,5 миллионов рублей, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Сбор пожертвований Русфонд открыл по просьбе руководства Мурманской области и при поддержке Сбербанка.

«Собрано 13 592 211,64 рубля. Правда, в Русфонд поступили заявления от клиентов Сбербанка, с чьих счетов мошенники похитили деньги и перевели их в качестве пожертвований пострадавшим в авиакатастрофе. Эти «пожертвования» Русфонд возвращает, так что финальная сумма будет скорректирована. В течение месяца Русфонд завершит все возвраты и опубликует размеры коррекции», - отмечается в материале.

Как уточняет газета, 90% сборов будут разделены поровну между семьями погибших в авиакатастрофе (41 человек). Оставшиеся 10% власти разделят поровну между пострадавшими, госпитализированными с места катастрофы (девять человек).

«Мы попросили компанию «АльфаСтрахование» оказать содействие в оповещении граждан. Совместно с ней мы уже начали уведомлять пострадавших и родственников погибших и просим их подготовить документы для последующей передачи в Русфонд. Как только все документы будут собраны, Русфонд и начнет выплаты. Сейчас период отпусков, и мы понимаем, что оперативно собрать всю необходимую информацию будет непросто. Мы постараемся сделать это как можно быстрее», - сказал заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин.

Вечером 5 мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва – Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин катастрофы специалисты называют техническую неисправность, низкую квалификацию экипажа и плохие погодные условия.

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