РИАМО – 14 июн. Специальный попечительский совет создадут на базе воспитательно-образовательного комплекса (ВОК) «Белая Дача парк» в одноименном микрорайоне Котельников, с помощью него в образовательное учреждение будут привлекать инвестиции и квалифицированные кадры, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «ПИК».

«ГК «ПИК» и АО «Белая Дача» станут партнерами для создания современной социальной инфраструктуры в микрорайоне Белая Дача парк. «ПИК» войдет в попечительский совет для управления воспитательно-образовательным комплексом на 2350 мест. По условиям соглашения ПИК и АО «Белая Дача» создадут попечительский совет, который будет оказывать муниципальной школе всестороннюю помощь», – говорится в сообщении.

Попечительский совет будет привлекать инвестиции в воспитательно-образовательный комплекс, а также заниматься поиском и поддержкой квалифицированных преподавателей, финансированием программ допобразования и развитием инфраструктуры для жителей проекта Белая Дача парк.

«Мы хотим предоставить качественное и разностороннее образование не только учащимся, но и всем жителям микрорайона. Мы намерены выделить учителям служебные квартиры в районе Белая Дача парк, а также обеспечить доплату наиболее квалифицированным кадрам, которым не будет предоставлено жилье из квартирного фонда», – подчеркнул вице-президент – директор дирекции ГК «ПИК» по Московской области Алексей Козлов.

ГК «ПИК» нацелена на то, чтобы в течение пяти лет после открытия ВОК в Котельниках вышел в первые строчки рейтингов учебных заведений, подчеркнул Козлов.

Воспитательно-образовательный комплекс «Белая Дача парк» включает в себя муниципальную общеобразовательную школу на две тысячи учеников и детский сад для 350 детей. Согласно проекту, школа откроется в сентябре 2022 года, детский сад — в 2023 году.