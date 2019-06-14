РИАМО - 14 июн. Подмосковные полицейские задержали в Королеве мужчину, который обокрал пенсионера, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев Московской области задержан ранее судимый 25-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении 81-летнего пенсионера», – говорится в сообщении.

Злоумышленник узнал о том, что пожилому мужчине продали фильтры для очистки воды по завышенной цене. Молодой человек переоделся в форму сотрудника правоохранительных органов и пришел к пенсионеру. Представившись капитаном юстиции, он предложил помощь в поимке мошенников. За свои услуги подозреваемый запросил 65 тысяч рублей. У пострадавшего не оказалась нужной суммы, и он позвонил своей дочери. Приехав к отцу, она засомневалась, что перед ней настоящий следователь, и обратилась в полицию.

Полицейские задержали мужчину, когда он выходил из квартиры пожилого человека. При личном досмотре у него обнаружено поддельное удостоверение.

«Месяцем ранее подозреваемый уже приходил к потерпевшему. Тогда он представился сотрудником уголовного розыска и сообщил, что пенсионеру необходимо срочно заменить его банковскую карту, так как в городе орудуют мошенники. Получив карточку и пин-код от нее, злоумышленник ушел. Впоследствии со счета мужчины было снято около 200 тысяч рублей», – отмечается в материале.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.