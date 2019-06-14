РИАМО - 14 июн. Женщина погибла из-за вспыхнувшей одежды в квартире на Дубнинской улице на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре на улице Дубнинская, дом 16, корпус 6 поступило утром в пятницу.

«После прибытия пожарно-спасательных сил по указанному адресу установлено, что происходило возгорание одежды на пострадавшей в квартире. К моменту прибытия сил, произошло самозатухание одежды. Женщина погибла», – говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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