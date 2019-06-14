РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. Хореографический ансамбль «Радужный» получил Гран-при Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Арт-Содружество», сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проходил 13 июня в городе Казань. Группа «Радужный плюс» хореографического ансамбля «Радужный», с блеском исполнившая танцы «Воротца» и «Гусеница», получила Гран-при в номинации «Народный танец».

«Поздравляем народный коллектив «Хореографический ансамбль «Радужный» Культурно-просветительского центра «Дубровицы» с победой в Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Арт-Содружество», – говорится в сообщении.



Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры Московской области Светлана Герасимова.