РИАМО – 14 июн. Ведущую программы «Жить здорово!» на Первом канале Елену Малышеву обвинили в дискриминации людей с ментальными нарушениями, после того она задалась вопросом «Откуда берутся кретины?», сообщает kp.ru.

В своей программе Малышева рассказала о заболеваниях, способных вызвать слабоумие: гипотиреозе, галактоземии, фенилкетонурии, а также о генетических отклонениях. Причиной возмущения части зрителей стало слово «кретин», которое Малышева, по всей видимости, считает нейтральным медицинским термином.

«Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости», – заявила ведущая.

Между тем в медицинской среде слово «кретин» считается устаревшим в силу его явной негативной коннотации. В МКБ-10 (Международный классификатор болезней десятого пересмотра) его нет – там используется оборот «умственная отсталость» с указанием степени: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. Точно так же в медицине официально давно не используются устаревшие термины «идиот», «дебил», которые однозначно воспринимаются как ругательства и оскорбления.

«Обозначив детей с проблемами в умственном развитии как «кретин» и «идиот» (по сути, оскорбления) редакция программы допустила серьезный промах, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей. Надеюсь, что редакция телепередачи сможет сделать выводы и впредь не допускать подобные дискриминирующие высказывания», – сказала главный детский психиатр Москвы Анна Портнова.

Одними из первых возмутились участники общественной ассоциации «Аутизм – регионы».

«Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», – прокомментировали слова Малышевой в ассоциации.

Член совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) Елена Багарадникова считает, что ведущая Первого канала не имеет представления о деонтологии (учение о проблемах морали и нравственности).

«Этой передачей нам всем нанесен моральный ущерб. На фоне текущей борьбы с массовыми лишениями дееспособности, разукрупнение и реформой ПНИ эта передача заставляет задуматься – не специально ли это было сделано, чтобы развернуть общественное мнение прочь от людей с ментальной инвалидностью, расчеловечить их? Члены ВОРДИ надеются, что всему родительскому сообществу будут принесены как минимум публичные извинения», – отметила Багарадникова.

Некоторые родители были еще более категоричны, заявив, что слова Малышевой – это ни что иное, как оскорбление по социальному типу и разжигание вражды, а также прямое нарушение Конвенции о правах инвалидов.

Сама Елена Малышева пока никак не комментировала ситуацию.

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