РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. В двухэтажной теплице на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково подмосковного Подольска началось цветение чилийских кактусов, опунций и эпифиллумов, сообщил куратор кактусной коллекции, выпускник биологического факультета МГУ, дипломированный зоолог и ботаник Дмитрий Демин.

«Цветут чилийские кактусы из окрестностей Тальталя. Очень дружно, как по часам. Они интересны необычной окраской своего эпидермиса. Коричневые, сизые, черноватые, фиолетовые. И, тем не менее, зеленый цвет тоже присутствует. На альпийской горке начинается цветение опунций. Большинство растений перезимовали уже пять зим. Иногда зимовка проходит лучше, иногда хуже, но большинство растений уже вполне адаптировались к нашим зимам», – написал Демин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что несмотря на жару, буйно цветут эпифиллумы. Их цветение – важный период для любителей фруктов: надо опылять цветки. Отдельные эпифиллумы образуют огромные, изысканно вкусные плоды размером с достаточно крупную сливу.

«Сынковская объединенная кактусная коллекция» сложилась в сентябре 2013 года на базе трех собраний кактусов – ботаника Демина, хозяина ОАО «ПТС» Сергея Барбулева и Виталия Кулакова из Волгограда. В настоящее время коллекция развивается как единое целое и насчитывает около 10 тысяч экземпляров.

Сегодня данная коллекция входит в тройку самых крупных коллекций кактусов и суккулентных растений России. Ее размер соизмерим с коллекциями Главного ботанического сада РАН в Москве и Ботанического сада БИН РАН в Санкт-Петербурге. По представительности ряда таксонов, в том числе редких и малоизвестных, она превосходит многие российские и зарубежные коллекции.