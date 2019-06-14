РИАМО - 14 июн. Популярность электронных девайсов для курения в России растет на фоне падения продаж обычных сигарет, пишет в пятницу газета «Известия».

«Системы нагревания табака и доставки никотина (айкосы и электронные сигареты) стремительно распространяются в России. По данным Минсельхоза, их импорт в 2018 году подскочил вдвое — до 1,8 миллиона устройств. А производство табачных палочек (стиков) для нагревания в стране для внутреннего потребления выросло в 500 раз», - отмечается в материале.

Основной поставщик систем нагревания табака и доставки никотина — Китай. В России нет заводов по производству таких товаров. За 2018 год ввоз электронных сигарет, вейпов, айкосов и других электронных девайсов для курения вырос вдвое — до 1,8 миллиона штук.

Импорт стиков увеличился почти в восемь раз — до 779,9 тонны. В основном в страну ввозят продукцию, произведенную в Италии. Стики изготавливают и в России — их производство также выросло. Если в 2017 году выпустили 0,4 тонны продукции для внутреннего потребления, то в 2018-м в 500 раз больше — 195,7 тонны.

Импорт жидкости для электронных сигарет вырос за год в 28 раз — до 4,5 тысяч литров. Производство внутри страны увеличилось с 813,8 литра до 1,7 тысячи литров.

В пресс-службе Минсельхоза пояснили, что одна из причин динамичного распространения электронных систем доставки никотина и нагревания табака — отсутствие жесткого регулирования их оборота. В случае с обычными сигаретами есть ограничения по рекламе, местам продажи и потребления, для вейпов и айкосов запретов нет.

Электронные девайсы становятся все популярнее, потому что их потребление вызывает сильную никотиновую зависимость, добавили в пресс-службе Минздрава. Кроме того, эти устройства привлекательны для разных категорий граждан, в первую очередь, для молодежи.

Распространение электронных девайсов для курения идет на фоне падения продаж обычных сигарет. В 2018 году, по последним данным Минсельхоза, они снизились на 15,7%, до 231,8 миллиарда штук.

В России пока нет федерального регулирования оборота систем нагревания табака и электронных сигарет, а это значит, что ограничения, действующие для табачного рынка, на них не распространяются. К примеру, не действует запрет на курение в общественных местах и на продажу несовершеннолетним и другие. Как отметил исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков, теряется актуальность «антитабачного» закона. Это приводит к тому, что часть курильщиков переключается на более доступный новый товар, а не бросает вредную привычку. При этом электронные сигареты и системы нагревания — абсолютно такие же табачные изделия.

Начиная с 2017 года почти 30 субъектов РФ запретили на своих территориях продажу электронных сигарет несовершеннолетним, при этом большинство регионов не распространили ограничения на устройства с нагреваемым табаком. Как правило, за нарушение запрета торговцы получают штрафы до 5 тысяч рублей.