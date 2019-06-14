РИАМО - 14 июн. На территории технопарка «Сынково» в городском округе Подольск планируется строительство нового завода по выпуску хлебобулочной продукции компании «Гипфель», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Проект будет реализован в течение ближайшего года, и в конце весны 2020 года инвесторы намерены запустить производство. Комплекс будет включать производственные и вспомогательные помещения, в том числе склад бестарного хранения, пристраиваемое помещение просеивания муки и сахара, обеспечивающие технологическое и техническое функционирование объекта», – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, объем инвестиций в проект составит свыше 1,5 миллиардов рублей.

«Проект компании включен в реестр региональных инвестиционных проектов, что позволит компании «Гипфель» получить налоговые льготы на прибыль и имущество. В результате его реализации в городском округе появится не менее 70 новых рабочих мест, а в дальнейшем – с увеличением до 100. Средняя зарплата на предприятии превысит 70 тысяч рублей», – сообщил Хромов.

На новом заводе будут выпускаться хлебобулочные изделия для ресторанов быстрого питания (для приготовления сэндвичей, гамбургеров). На первом этапе будет установлена линия мощностью до 48 тысяч булочек в час с возможностью расширения производства и увеличения мощности до 72 тысяч булочек в час.

Кроме того, использование оборудования от ведущих мировых производителей технологических линий для хлебобулочных комбинатов позволит выпускать до 15 видов изделий.