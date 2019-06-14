РИАМО - 14 июн. В Москве в пятницу ожидаются кратковременные, но сильные дожди, может выпасть до 8-13 миллиметров осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Сегодня на погоду Московского региона скажется влияние теплого атмосферного фронта с северо-запада, откуда во второй половине дня постепенно потянутся грозовые облака, сопровождаемые ливневыми дождями, усилением ветра и повышением температурного фона до уровня климатической нормы.

«В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь (до 8-13 миллиметров осадков), гроза. Температура воздуха днем в столице плюс 22-25 градусов, в Подмосковье плюс 21-26 градуса», – говорится в сообщении.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее МЧС РФ по Подмосковью сообщило об усилении ветра, грозе с ливнями и граде в пятницу, а также субботу, 15 июня.