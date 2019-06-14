РИАМО - 14 июн. В Москве в пятницу ожидаются кратковременные, но сильные дожди, может выпасть до 8-13 миллиметров осадков, сообщается на сайте «Метеовести».
Сегодня на погоду Московского региона скажется влияние теплого атмосферного фронта с северо-запада, откуда во второй половине дня постепенно потянутся грозовые облака, сопровождаемые ливневыми дождями, усилением ветра и повышением температурного фона до уровня климатической нормы.
Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.
Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ранее МЧС РФ по Подмосковью сообщило об усилении ветра, грозе с ливнями и граде в пятницу, а также субботу, 15 июня.
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