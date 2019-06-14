РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на реке Рожай 23 июня пройдет фестиваль по ловле на поплавочную и донную удочку «Сосновка-2019», сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

«23 июня состоится фестиваль по ловле на поплавочную и донную удочку «Сосновка-2019». Место проведения – впадение реки Рожай в реку Петрицу (Нижняя Сосновка). Время - с 16:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Желающие принять участие могут записаться в группе рыболовного клуба в соцсети.