РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 июн. В Королеве полицейские задержали мужчину, разбившего чужой телефон, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев обратилась 45-летняя местная жительница с сообщением о том, что около одного из домов, расположенных на улице Спартака, неизвестный разбил ее мобильный телефон. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен в дежурную часть 43-летний мужчина. В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сказала Еруновская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.