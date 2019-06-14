РИАМО – 14 июн. В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 километров в час, документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи, при этом во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 метра до 3,5 метров: это нужно для выравнивания скоростей в потоке», - поясняется в статье.

Согласно ПДД скорость на автомагистрали (при отсутствии иных знаков) ограничена 110 километрами в час для легковых авто и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 тонн — 90 километров час. На автомагистралях запрещено двигаться на мопедах, тракторах и велосипедах, запрещена также остановка вне специальных площадок.

По решению собственника дороги, говорится в правилах, лимит может быть поднят до 130 километров в час. Такие участки сегодня есть только у «Автодора» (госкомпания, курирующая платные дороги): пять — на М-4, два — на М-11 (еще два планируется построить). У Росавтодора (Федеральное дорожное агентство) есть планы поднять скорость до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных дорог.

Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% (около 6 тысяч километров) федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, отмечают разработчики стандарта, новый ГОСТ их вводит впервые.

Прежде всего, на участке в течение года не должно быть очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке). Колейность допускается глубиной не более 15 миллиметров. Здесь должны применяться знаки переменной информации (информационные табло, как на МКАД), чтобы владелец дороги на время ливня, шторма, метели мог понизить лимит скорости (эта обязанность владельца тоже будет закреплена в стандарте). Подобное правило, отмечает издание, уже применяется «Автодором» на ряде участков.

Режим в 130 километров в час может вводиться как на всей дороге, так и в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели, месяца. При обнаружении чрезмерной колейности или повышенной аварийности повышенный скоростной режим отменяется.

Новый ГОСТ также вводит требования к зонам для остановки: если ширина обочины меньше 1,5 метров, то каждые 3-5 километров (в зависимости от количества полос) на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 метра шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой.