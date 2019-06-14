РИАМО - 14 июн. Свыше 40 иностранных мигрантов депортируют за пределы страны после оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В течение недели полицейские проверили рынки, а также строительные и производственные объекты, расположенные на территории округа. Всего в ходе рейда правоохранители составили 106 административных протоколов.

«За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 41 нелегальный мигрант привлечен к административной ответственности <…>. На каждого из них наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Также возбуждено восемь уголовных дел по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

В отношении фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.