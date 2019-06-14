РИАМО - 14 июн. Розничный рынок ООО «Арена» в Наро-Фоминском округе устранил ранее выявленные нарушения законодательства и подключился к информационной системе «Меркурий», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В июне 2019 года розничный рынок ООО «Арена», расположенный на территории Наро-Фоминского городского округа, после проведения реконструкции и устранения нарушений требований законодательства получил разрешение на право организации розничного рынка на территории городского округа Московской области», – сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Указанный розничный рынок в соответствии с требованиями был подключен к федеральной государственной информационной системе «Меркурий».

Это подразумевает под собой оформления электронных ветеринарных сертификатов, прослеживание пути перемещения поднадзорных грузов и исключение их фальсификации и контрабанды.