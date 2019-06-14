РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали ранее судимого местного жителя, его подозревают в краже ноутбука из офиса на улице Февральская, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный, проникнув в офис организации на улице Февральская, украл ноутбук, причинив материальный ущерб в размере 36 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.