РИАМО - 14 июн. Врачи Госветслужбы Минсельхозпрода Подмосковья помогают сельскохозяйственным животным и домашним питомцам пережить жару, в частности, они спасли шесть собак, которые пострадали от теплового удара, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В связи с жаркой погодой в Подмосковье участились случаи обращения за помощью в Государственную ветеринарную службу.

«Жару одинаково плохо переносят и люди, и животные, как сельскохозяйственные, так и домашние питомцы. У них тоже возможен солнечный и тепловой удар. Врачи нашей Госветслужбы с начала жары в регионе оказали лечебную помощь шести собакам с признаками теплового удара. Выезжали несколько раз в хозяйства для консультации», – отметил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Ветеринарные врачи восстановили у собак с признаками теплового удара температуру тела, дали им препараты для поддержания работы сердца и сосудов.

Чтобы помочь домашнему животному выдержать жару, ветврачи рекомендуют следовать некоторым правилам.

«В частности, у животных всегда должна быть доступна чистая, желательно прохладная, вода; оборудовано место, где они могут укрыться от жары. Необходимо также отказаться от долгих прогулок и активных игр с питомцем в полуденный зной», – отмечается в материале.

По мнению ветеринаров, из-за теплового стресса могут пострадать коровы, лошади, мелкий рогатый скот, свиньи и кролики.

«Не рекомендуется пасти животных в периоды наиболее сильной солнечной активности. У животных на выпасе в жаркое время года должна быть всегда в доступе вода и возможность укрыться в тени», – заключается в сообщении.