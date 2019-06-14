РИАМО - 14 июн. Главное управление МЧС РФ по Московской области предупредило жителей Подмосковья о том, что в ближайшие два часа с сохранением до 10:00 15 июня ожидается гроза, местами град и усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте ведомства.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 часов 15 июня местами по Московской области ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», – отмечается в материале.

В связи с непогодой специалисты рекомендуют, находясь в доме или в квартире, закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия; отключить электричество, газ и перекрыть водопровод; безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы; не пользоваться лифтом.

Если сильный ветер застал на улице, то необходимо немедленно укрыться в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее; держатся подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.