РИАМО - 14 июн. Главное управление МЧС РФ по Московской области предупредило жителей Подмосковья о том, что в ближайшие два часа с сохранением до 10:00 15 июня ожидается гроза, местами град и усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте ведомства.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 часов 15 июня местами по Московской области ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», – отмечается в материале.
В связи с непогодой специалисты рекомендуют, находясь в доме или в квартире, закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия; отключить электричество, газ и перекрыть водопровод; безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы; не пользоваться лифтом.
Если сильный ветер застал на улице, то необходимо немедленно укрыться в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее; держатся подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса?
12 вопросов | Пройден 2588 раз
Ураганы и «ветхозаветные» потопы испытывают москвичей на прочность. Пройдите тест и узнайте, каковы ваши шансы выжить в случае погодного апокалипсиса.
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
шли к бабке-повитухе
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
мазались медом диких пчел
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
делали примочки из ромашки
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (10/12)
шахматы, бильярд, иногда велосипед или тренировка в зале - я интеллектуал и немного лентяй
роупджампинг, стритрейсинг, прыжки с парашютом - я люблю адреналин
альпинизм, сноубординг, серфинг - я экстремал
байдарки, спортивное ориентирование, скалолазание - я заядлый турист-походник
Супермен
Вы могли бы стать звездой телешоу «Выжить любой ценой», как британская звезда Беар Гриллс, и готовы к практически любым испытаниям, как российский экстремал-телеведущий Тимофей Баженов: на воде, на суше, в лесной чаще и т. п. При любых погодных катаклизмах вы не только выживете, но и спасете от коллапса планету. По крайней мере, ваши близкие точно могут рассчитывать на вашу помощь и навыки выживания.
Мда... Скорее всего, ваша роль в этом мире – пожертвовать собой ради человечества? Тогда все в порядке, к этой почетной миссии вы уже готовы. Если же вы надеетесь выжить при апокалипсисе, не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности.
Похоже, в случае апокалипсиса у вас есть все шансы увидеть планету после конца света и поработать над восстановлением человеческой популяции. Возможно, вы даже пытались повторить опыт героя Леонардо ди Каприо – и в случае необходимости сразитесь не только с медведем гризли, но и с природной стихией. А пока Армагеддон не наступил, может быть, вам стоит открыть школу выживания и передавать свой опыт ученикам. Наверняка найдутся желающие за это платить.
Вы, как герой фильма «Мачо и Ботан» Мортон Шмидт (Ботан), явно не спец по выживанию. Хотя ваших навыков может не хватить, чтобы выйти сухим из мирового потопа, природная любознательность и неутомимый нрав наверняка вынесут вас к спасительному берегу. Главное – выбрать надежного проводника, который поможет в трудную минуту. Но помните, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и вам повезет, если вы выживете.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии