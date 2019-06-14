РИАМО - 14 июн. Фамильный золотой браслет стоимостью 645 тысяч рублей, находившийся в рюкзаке, похитили у мужчины в Московском зоопарке, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Заявление в полицию поступило от мужчины 1991 года рождения.

«Неустановленное лицо на территории Московского зоопарка совершило тайное хищение рюкзака, принадлежащего заявителю. В нем находился фамильный браслет из желтого золота стоимостью 645 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка.