РИАМО - 14 июн. На Каширском шоссе в Москве мотоцикл сбил переходившего дорогу человека, в результате происшествия мотоциклист и пешеход погибли, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

Он уточнил, что смертельная авария произошла 13 июня около 20:20.

«Мотоцикл сбил пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу в неположенном месте. Водитель мотоцикла и пешеход погибли на месте», - сказал собеседник агентства.