РИАМО - 14 июн. Неизвестный совершил разбойное нападение на отделение банка на Варшавском шоссе в столице, ущерб составил 6 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщение о разбойном нападении поступило в полицию от 32-летнего менеджера по работе с клиентами.

«Неизвестный в медицинской маске вошел в помещение дополнительного офиса коммерческого банка. Угрожая пистолетом менеджеру и уборщице, злоумышленник открыто похитил денежные средства в сумме 6 миллионов рублей, скрылся на автомобиле такси Hyundai», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере.