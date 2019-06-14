РИАМО - 14 июн. Неизвестный похитил коробку с четырьмя бриллиантами на сумму свыше 1 миллиона рублей из ювелирного салона на Охотном Ряду в центре столицы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Охотный Ряд, дом 2. Сообщение о краже в полицию поступило от 44-летнего администратора магазина.

«Вечером в помещении ювелирного магазина неизвестный под предлогом осмотра взял коробку, в которой находились <…> драгоценные камни – бриллианты – в количестве четырех штук, открыто похитил ее и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.