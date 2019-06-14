РИАМО - 14 июн. Государственное юридическое бюро по Московской области оказывает бесплатную квалифицированную юридическую помощь, право на такую помощь имеют несколько категорий граждан, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане); инвалиды I и II групп», - говорится в сообщении.

Также получить бесплатную юрпомощь могут ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Советского Союза, социалистического труда, Герои труда РФ, дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и их законные представители и представители, если обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей.

Получить бесплатную юрпомощь также могут лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновители, граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители.

Граждане также имеют право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Кроме того, в перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь, входят недееспособные и их законные представители, пострадавшие в результате ЧС, супруг или супруга погибшего в результате ЧС, дети погибшего в результате ЧС и так далее.

Право на бесплатную помощь также имеют граждане, лишившиеся имущества в результате ЧС, и граждане, которым такое право предоставлено в соответствии с законами. Бесплатная юридическая помощь в Подмосковье оказывается полным кавалерам орденов Славы или Трудовой славы, почетным гражданам региона.

Для получения бесплатной юридической помощи гражданам необходимо заполнить заявление установленного образца, предоставить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи.