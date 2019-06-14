РИАМО - 14 июн. Более 150 садовых некоммерческих товариществ в Подмосковье ввели дифференцированную систему оплаты членских взносов, благодаря которой добросовестные дачники получили льготы, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Вспомните систему оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения: оплатил вовремя – получил скидку в размере 50%. В 2019 году более 150 СНТ в Московской области применили рекомендации Союза дачников Подмосковья по дифференцированной системе оплаты взносов», - сказал первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Дифференцированная система подразумевает введение единовременных льгот для тех собственников, которые платят взносы в срок и не имеют предписаний об устранении нарушений.

«Предоставление льгот добросовестным собственникам СНТ - один из наиболее эффективных финансовых методов. Как показала практика, такая система позволяет получить вовремя от 85 до 90% взносов, а также получить недоимки за пределами сроков исковой давности за счет взыскания взносов в полном объеме, без предоставления льгот», - отметил Чаплин.

С января текущего года в России вступил в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Согласно этому закону, все обладатели земельных участков должны платить взносы одинаково, независимо от того, являются ли они членами соответствующего СНТ, а также вне зависимости от фактического использования своих участков.