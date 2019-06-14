РИАМО - 14 июн. До утра субботы на территории Москвы ожидаются ливневые дожди с грозами и сильным ветром, местами может выпасть град, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При грозе и ливне спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», – отмечается в материале.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

При сильном ветре следует припарковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, надо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.