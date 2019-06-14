РИАМО - 14 июн. Пожар площадью порядка 100 квадратных метров произошел минувшей ночью в трехэтажном неэксплуатируемом здании на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В пятницу в 00:17 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: бульвар Братьев Весниных, дом 23, строение 88. На месте происходило горение деревянных перегородок в трехэтажном неэксплуатируемом здании, предназначенном под снос.

«Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 00:56 пожар был локализован, а в 01:19 – ликвидирован», – говорится в сообщении.

По информации спасателей, в результате пожара никто не пострадал.