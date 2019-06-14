РИАМО - 14 июн. В день начала Великой Отечественной войны вход в музей Победы будет бесплатным, у Вечного огня рядом с музеем в полночь 22 июня пройдет традиционная акция «Свеча памяти», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Цель акции – почтить подвиг советских воинов, отдавших свои жизни в боях за Родину. Ее участниками смогут стать все неравнодушные горожане. В знак памяти о каждом дне войны от Вечного огня будет зажжено 1418 свечей. Горящие свечи также можно будет увидеть и на фасаде музея», – говорится в сообщении.

Он добавил, что с помощью технологии видеомэппинга на здании создадут гигантскую световую инсталляцию размером более 270 метров. Акцию традиционно поддержат музеи, входящие в федеральный проект «Территория Победы». Ровно в полночь зажгутся свечи памяти не только в Москве, но и во многих других городах России.

Узнать больше о Великой Отечественной войне москвичи смогут, изучив экспозицию музея, которая включает более 300 тысяч экспонатов. Это вещи солдат, фронтовые письма, элементы снаряжения, стрелковое оружие и другие предметы.

Кроме того, 22 июня в кинозале «Конев» покажут фильмы о войне. В афише музейного кинотеатра – военная драма «Брестская крепость» режиссера Александра Котта, мелодрама «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, а также фильм Ларисы Шепитько о белорусских партизанах «Восхождение».

Чтобы посетить музей, достаточно получить билет в кассе. Для этого не нужно предъявлять паспорт или другие документы. 22 июня музей будет работать по праздничному расписанию с 10:00 до 21:30.

День памяти и скорби отмечается в России с 1996 года. По всей стране 22 июня проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны. На зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги.