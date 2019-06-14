РИАМО - 14 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин пригласил всех на праздник «Луховицкий огурец», который пройдет 15 и 16 июня в Луховицах.

Фестиваль «Луховицкий огурец» - событие, которое привлекает в Подмосковье множество туристов и аграриев не только из Москвы и близлежащих Рязани, Суздаля и Владимира, но и из других уголков России.

«Луховицкие огурцы - это наш подмосковный бренд, знаменитый на всю Россию. Мы ими очень гордимся. В Луховицах к огурцу трепетное отношение и нет ни одного дома, где за обедом на столе не было бы огурцов – хрустящих свежих, маринованных, соленых, малосольных. Огуречный фестиваль - праздник, который наряду с ежегодным богатым урожаем подтверждает имидж огуречной столицы», - сказал Разин РИАМО.

Масштабно в Луховицах начали выращивать огурцы в 60-х годах прошлого века. Местный мягкий и влажный климат подходит для этого овоща. Жители Луховиц славятся своим умением по-особому выращивать и солить огурцы.

«Продолжает традиции выращивания знаменитых огурцов лучшее предприятие региона «Луховицкие овощи». Благодаря последним голландским технологиям, теперь свежие огурцы и вкуснейшие томаты доступны жителям Подмосковья круглый год. За прошлый год предприятие поставило в розницу региона 9,2 тысячи тонны огурцов. И уже в этом году планирует прирастить площади в четыре раза. Это позволит не только увеличить объем производства, но и существенно разнообразить предложение сортов свежих овощей», - подчеркнул Разин.

Праздник «Луховицкий огурец» будет проходить 15 и 16 июня на центральной площади поселка Сельхозтехника. Гостей ждут ярмарка, театрализованные представления, всевозможные конкурсы и развлечения.

На фестивале планируется традиционная дегустация угощений, чествование «огуречных» династий, мастер-класс по поделкам из огурца, конкурсы и викторины на фестивальную тематику.

«Приезжайте на фестиваль и вы попробуете огурцы в любом виде: маринованном, соленом, свежем. Вас также будут ждать блюда-деликатесы, такие как жареные огурцы в сметанном соусе, уха в огуречном рассоле, варенье из огурцов, пирожки с начинкой из корнишонов и другие. И без огурцов не уйдет ни один гость», - добавил Разин.

По прогнозам, на гастрономический фестиваль в Луховицах соберется более 2 тысяч человек.