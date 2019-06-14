РИАМО - 14 июн. Студент Оксфордского университета расскажет об устройстве и традициях средневекового университета в рамках экскурсии на фестивале «Времена и эпохи», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Где и когда появились первые университеты? Каким наукам обучали в Средневековье? Чем отличается ученая степень XII века от сегодняшней? Что означает «альма-матер»? Ответы на эти и другие вопросы можно найти на одной из площадок фестиваля «Времена и эпохи». Специально для mos.ru студент Оксфордского университета проведет экскурсию «Средневековый университет», – говорится в материале.

Прямую трансляцию экскурсии «Средневековый университет» можно будет посмотреть на сайте mos.ru, а также на страницах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 14 июня в 17:00.

Международный фестиваль «Времена и эпохи» проходит в Москве с 7 по 16 июня. Для гостей подготовили более тысячи бесплатных экскурсий. Все желающие могут познакомиться с культурой и традициями народов мира в разные исторические периоды.