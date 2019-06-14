РИАМО - 14 июн. Бороться с вредителями на огородах помогут такие биологические средства, как махорка и настой ромашки, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Основная задача всего летнего сезона – борьба с вредителями. Они особенно активны в жару. Высокая температура воздуха и почвенная засуха очень ослабляют растения, поэтому самое важное сейчас – это полив. Бороться с вредителями лучше биологическими средствами - распылять махорку, настой ромашки, чтобы получить экологически чистые продукты», - сказал Чаплин.

Он также отметил, что первый урожай подмосковные огородники начали собирать еще в апреле – это зеленый лук и зубчики чеснока.

«В мае созревают помидоры и огурцы в теплицах, а в июне эти овощи можно собирать уже в открытом грунте. А щавель и черемша почти закончились», - добавил Чаплин.

По его словам, через неделю-другую можно будет собирать петрушку, ягоды жимолости, землянику, ранние сорта черешни.