РИАМО - 14 июн. В столичных парках стартовал проект «Мастерские полезных каникул», ребята от шести до 12 лет могут бесплатно принять участие в играх и творческих мастер-классах, которые проведут вожатые агентства «Мосгортур», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Занятия будут проходить по субботам один раз в две недели на четырех городских площадках – в саду «Эрмитаж», парках «Сокольники», «Красная Пресня», Измайловском парке.

«В этом сезоне проект проводится в пятый раз. Благодаря «Мастерским полезных каникул» у вожатых есть возможность закрепить свои навыки общения с детьми, проявить творческие способности и попрактиковать знания различных игр. В дальнейшем этот опыт вожатые «Мосгортура» применяют на сменах в летних оздоровительных лагерях», – сказала исполняющая обязанности генерального директора агентства «Мосгортур» Инна Голубева.

Очередной мастер-класс состоится 15 июня. Он пройдет на территории сада «Эрмитаж». Вместе с вожатыми дети сделают вертушку из бумаги, картину из песка, брелок из пряжи и фигуры из воздушных шаров. Кроме того, ребята сыграют в такие популярные дворовые игры, как светофор и испорченный телефон.

«Мосгортур» – крупнейший работодатель для вожатых в России. В Центральной школе московских вожатых агентство ежегодно готовит и трудоустраивает около четырех тысяч молодых людей. Два года подряд вожатые «Мосгортура» становились лучшими по итогам международного конкурса «Вожатское сердце планеты» и трижды «Лучшим работодателем для молодежи».