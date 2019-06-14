РИАМО - 14 июн. В парке «Филатов луг» на территории поселения Московский продолжается комплексное благоустройство, на территории площадью 28,8 гектара начали прокладывать инженерные сети, протяженность кабельных линий составит около 30 километров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все коммуникации проложат под землей. Рабочие уже подготовили траншеи для кабельной канализации. От нее на поверхность выведут закладные, через которые можно будет подключить фонари, звуковые колонны системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и другие инфраструктурные объекты. Сейчас в парке проложено около 1,5 километра кабельных сетей», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

В ходе работ под землей протянут около 30 километров кабельных линий, в том числе более четырех километров сетей электроснабжения и освещения. В парке также установят свыше 120 кабельных колодцев и проложат 20 километров труб из полимерного пластика.

Провода, убранные под землю, защищены от влияния погоды – это увеличивает срок их службы. Кроме того, при таком размещении кабелей к сети проще присоединять новые объекты инфраструктуры. Для доступа к сетям оборудованы специальные кабельные колодцы. Благодаря этому в будущем все ремонтные работы будут скрыты от посетителей парка и не помешают их отдыху.

На территории парка также создают новые дорожки для пеших прогулок. После комплексного благоустройства в парке можно будет заниматься спортом, гулять с детьми и устраивать пикники на специально организованных для этого местах. Завершить работы планируется уже в этом году.